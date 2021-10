Volvo Cars va faire son entrée en Bourse avant la fin de l'année

Surfant sur les vagues des SUV et de l'électrique après des années difficiles, Volvo Cars va faire son entrée en Bourse à Stockholm avant la fin 2021, a annoncé lundi le constructeur suédois, propriété du groupe chinois Geely.

Cette entrée en Bourse vient couronner le retour au premier plan de la marque suédoise, portée notamment par les ventes de ses SUV en Chine, son premier marché, et aux Etats-Unis. Volvo compte lever 25 milliards de couronnes (2,5 milliards d'euros) en entrant au Nasdaq Stockholm, a indiqué la marque dans un communiqué.

La valorisation de Volvo, estimée à 25 milliards de dollars par le Wall Street Journal, placerait le constructeur suédois devant des géants comme Nissan, Renault ou Subaru. Alors que les Bourses s'affolent autour de Tesla et d'autres marques de voitures 100 % électriques comme Lucid Motors ou NIO, Volvo "vient du monde des constructeurs traditionnels mais va dans une autre direction", a souligné son directeur financier Björn Annwall dans une interview à l'AFP.

Le groupe a déjà annoncé en septembre l'entrée prochaine à Wall Street de Polestar, la marque 100 % électrique qu'il partage avec Geely, et qui a été valorisée à 20 milliards de dollars. Geely devrait vendre certaines de ses parts tout en restant l'actionnaire majoritaire de Volvo, a indiqué Eric Li, le patron du géant chinois, dans le même communiqué.

La valorisation précise de la marque sera connue dans les prochaines semaines avec la publication du prospectus.

Batteries et vente directe

Après avoir construit sa réputation sur la sécurité de ses voitures, Volvo se place désormais parmi les plus ambitieux des constructeurs dans sa transition vers l'électrique, avec l'ambition d'abandonner le moteur à essence d'ici 2030.

Volvo va investir ces capitaux dans la recherche et la production de batteries électriques via sa coentreprise avec le Norvégien Northvolt. Il compte aussi développer une structure de vente directe pour ses clients, avec des prix fixes dans chaque pays.

Enfin, le constructeur veut également faire monter en puissance sa production pour atteindre son objectif de 1,2 million de véhicules vendus en 2025, a indiqué le directeur financier du groupe M. Annwall.

Volvo aurait notamment besoin d'une usine d'assemblage supplémentaire, "vraisemblablement en Europe", pour poursuivre sa croissance, selon M. Annwall.

L'américain Ford avait vendu Volvo Cars à Geely pour 1,8 milliard de dollars en 2010. En onze ans, le constructeur suédois a redressé spectaculairement ses comptes et son image de marque, surfant sur la vague des SUV premium."Geely a fait les bons investissements, en se basant sur nos bénéfices. Ils nous ont fait confiance et nous ont aidés via des synergies", a souligné M. Annwall.

Au premier semestre 2021, Volvo a vu son chiffre d'affaires augmenter de 26,3 % sur un an, à 141 milliards de couronnes (environ 14 milliards d'euros). Le constructeur a écoulé 380.757 véhicules, soit un bond de 29 % sur un an - et plus qu'au premier semestre 2019, avant la pandémie. Un quart de ses voitures sont vendues en Chine, son premier marché devant les Etats-Unis et la Suède.

Volvo avait annoncé début 2020 une fusion avec son propriétaire, avant de renoncer et d'annoncer qu'il allait racheter les participations en Chine de sa maison mère Geely Holdings dans leurs coentreprises, renforçant son image avant son entrée en Bourse.