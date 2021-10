En une séance, Facebook a perdu 47 milliards de dollars de capitalisation

La panne mondiale a eu des conséquences en Bourse et sur la fortune de son fondateur.

Poids lourd du Nasdaq, Facebook a plongé de 4,89% à 326,23 dollars, cumulant les déboires entre les accusations d'une lanceuse d'alerte sur la politique du groupe et une panne majeure empêchant l'accès aux quatre réseaux et messageries du groupe - Facebook, Instagram, Whatsapp et Messenger - d'ordinaire fréquentés tous les mois par quelques 3,5 milliards de personnes dans le monde.

La gigantesque panne a été causée par un "changement de configuration défectueux" des routeurs qui "coordonnent le trafic entre les serveurs", a fini par expliquer Facebook dans un communiqué publié sur son site dans la nuit de lundi à mardi.

Depuis ses sommets début septembre, le titre a perdu 15%. Facebook est une des plus importantes capitalisations de Wall Street, se rangeant en général derrière Apple, Microsoft, Google (Alphabet) et Amazon.

Le réseau social, deuxième plus grande plate-forme publicitaire en ligne au monde, a perdu environ 545.000 dollars (469.000 euros) par heure de revenus publicitaires pendant la panne, selon les estimations de la société Standard Media Index.