La Bourse de New York tente de rebondir, après le plongeon de la tech entraîné par Facebook

La Bourse de New York amorçait un rebond à l'ouverture, alors que les investisseurs misaient sur le secteur énergétique et revenaient sur la tech après le plongeon de la veille: le Dow Jones avançait de 0,41 %, le Nasdaq de 0,48 % et le S&P 500 de 0,46 %.

Lundi, après une lourde chute du secteur de la technologie plombé par Facebook, victime d'une panne géante, le Nasdaq avait lâché 2,14 % à 14.255,48 points. L'indice Dow Jones avait perdu 0,94 % à 34.002,92 points et le S&P 500 avait abandonné 1,30 % à 4.300,46 points.