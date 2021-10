Les Bourses européennes clôturent sévèrement dans le rouge, ébranlées par la brutale montée des prix du gaz

Des créations d'emplois aux Etats-Unis, supérieures aux attentes, permettaient aux marchés européens de réduire leurs pertes alors qu'elles dépassaient 1,5 %. L'indice Bel 20 de la Bourse de Bruxelles parvenait ainsi à repasser de justesse au-dessus des 4.100 points en abandonnant finalement 1,09 % à 4.100,05 points.

La Bourse de Paris a fini en nette baisse de 1,26 %. L'indice vedette CAC 40 a perdu 83,16 points à 6.493,12 points. La veille, il avait progressé de 1,52 %.

Le Dax de la Bourse de Francfort a terminé à -1,46 % à 14 973.33 points, et le FTSE-100 de la Bourse de Londres à -1,15 % à 6 995.87 points.

Valeurs de clôture du mercredi 06/10 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev - 47,52 (48,36)

Ackermans - 145,40 (147,60)

Aedifica + 108,00 (107,80)

Ageas - 41,35 (42,03)

Aperam - 44,18 (45,64)

arGEN-X - 254,10 (258,80)

Cofinimmo - 130,30 (130,80)

Colruyt + 43,22 (43,18)

Elia + 103,20 (102,90)

Galapagos - 42,79 (43,47)

GBL - 94,72 (95,28)

KBC - 80,48 (80,58)

Melexis + 91,10 (90,00)

Proximus - 17,24 (17,25)

Sofina + 344,60 (344,40)

Solvay - 102,20 (105,95)

Telenet + 32,24 (32,22)

UCB - 98,10 (98,98)

Umicore - 47,75 (48,94)

WDP + 35,06 (34,94)

Avis des brokers pour Xior, AB Inbev et Elia :

Xior (+0,5 % à 50,2 euros) a été confirmé à "conserver" chez Degroof Petercam, qui a relevé son objectif de 48,5 vers 54,5 euros. A l'occasion de la publication d'un rapport consacré au spécialiste des kots étudiants, l'analyste souligne que l'impact de la pandémie sur ce segment du marché devrait désormais refluer. "Nous avons également intégré l'impact des récentes acquisitions, et nous tenons également compte d'une augmentation de capital de 250 millions d'euros dans le courant de l'année prochaine afin de financer la poursuite de la croissance du portefeuille".

AB Inbev (-1,7 % à 47,52 euros) a enregistré plusieurs révisions négatives de ses objectifs de cours, de 75 vers 73 euros chez Jefferies ("acheter"), de 48 vers 46 euros chez JP Morgan Cazenove ("vendre") et de 56 vers 53 euros chez Crédit Suisse ("neutre"). Chez ce dernier courtier, l'analyste souligne avoir descendu ses attentes quant à la croissance organique du chiffre d'affaires et du résultat opérationnel, en raison notamment de performances décevantes en Asie et en Amérique du Nord.

Elia (+0,3 % à 103,2 euros) a vu sa recommandation descendre d'"acheter" vers "conserver" chez Kepler Cheuvreux, l'objectif étant légèrement descendu de 110 vers 108 euros. L'analyste apprécie la solidité de l'entreprise, et estime que le titre constitue une action qu'il faut détenir dans un portefeuille équilibré. "A l'heure actuelle, nous estimons que la valorisation est toutefois trop élevée pour encore recommander le titre à l'achat, et il faudra désormais attendre un point d'entrée plus intéressant".