Les places de Paris et de Francfort reculent de plus de 2 % sur fond de craintes liées à l'inflation

Les Bourses européennes creusaient leurs pertes ce mercredi matin, après leur rebond tonique de la veille, les places de Paris et de Francfort reculant de plus de 2 % sur fond de craintes liées à l'inflation. A 09h36 GMT (11h36 HB), l'indice phare de la Bourse de Paris, le CAC 40, lâchait 2,26 % à 6.429,34 points et son pendant à la Bourse de Francfort, le Dax, cédait 2,42 % à 14.826,66 points. Milan perdait également 2,19 % et Madrid 2,13 %.

De son côté, le FTSE-100 de la Bourse de Londres perdait 0,79 % à 6 950.49 points vers 12H05 (10H05 GMT), et le Bel 20 de la Bourse de Bruxelles affichait -1,75 % à 4 072.34 points.

"Les opérateurs continuent de réduire leur exposition aux actifs plus risqués", observe Pierre Veyret, analyste chez ActivTrades, notant que "la hausse des rendements" sur le marché des dettes souveraines ainsi que celle des "devises aux États-Unis et en Europe n'offrent pas la meilleure configuration pour les actions aujourd'hui".

Sur le marché de la dette souveraine, les rendements américains de longue échéance n'ont cessé de se raffermir au cours des dernières séances: le taux à 10 ans grimpait à 1,54 %, au plus haut depuis juin.

Alors que les institutions monétaires répètent que la poussée des prix sera temporaire, l'inflation se maintient à des niveaux élevés et les opérateurs de marché s'interrogent sur la persistance de la hausse des prix alimentée par la flambée des prix de l'énergie.

La volatilité des marchés pourrait se poursuivre jusqu'à ce que les investisseurs prennent connaissance vendredi du rapport américain sur l'emploi. Il pourrait donner une indication sur l'action prochaine de la Réserve fédérale américaine (Fed) qui s'apprête à normaliser progressivement sa politique monétaire.