La Bourse de New York entame la semaine dans l'indécision, en raison de l'inflation qui s'installe

La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé, jour férié aux Etats-Unis, sur un regain de nervosité lié à l'inflation qui s'installe de plus en plus nettement dans l'économie américaine.

Dans les premiers échanges, le Dow Jones gagnait 0,10 % à 34.782,10 points. L'indice Nasdaq, influencé par les valeurs technologiques, perdait lui 0,35 % à 14.528,30 points et l'indice élargi S&P 500, 0,15 % à 4.384,57 points.