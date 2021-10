Retour en positif pour les Bourses européennes, le Bel 20 reste au-dessus des 4 150 points

La Bourse de Bruxelles clôturait en hausse, le Bel 20 s'appréciant de 0,39 % à 4 161,33 points avec 14 de ses éléments dans le vert, Ackermans (147,80) étant stationnaire. Les hausses étaient emmenées par Aperam (46,25) avec un bond de 2,80 %, Umicore (51,28) et Aedifica (111,40) progressant de 1,75 et 2,20 %, WDP (36,12) et Melexis (92,90) de 1,23 et 0,98 %. Ageas (41,57) gagnait 0,51 % alors que KBC (79,96) et AB InBev (47,35) restaient négatives de 0,17 et 0,36 %.

La Bourse de Paris a terminé en légère hausse de 0,16 %, dans le sillage d'une stabilisation du prix du gaz, et après un début de journée passé dans le rouge. L'indice vedette CAC 40 a pris 10,55 points à 6 570,54 points. Vendredi, la place parisienne a perdu 0,61 % tout en réussissant à réaliser une petite progression hebdomadaire de 0,65 %.

La Bourse de Francfort clôturait de justesse dans le rouge (-0,05 %), le DAX retombant sous les 15 200 points à 15 199,14 points. De son côté, la Bourse de Londres avançait de 0,72 %, le FTSE-100 remontant à 7 146,85 points.

Valeurs de clôture du lundi 11/10 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :