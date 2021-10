Nouvelle clôture dans le rouge pour les marchés boursiers européens

La Bourse de Bruxelles connaissait une journée sans réel changement (-0,04 %), le Bel 20 se maintenant à 4 159,81 points avec neuf de ses éléments dans le rouge. En chutant de 4,47 %, Melexis (88,75) emmenait les baisses alors qu'Aperam (47,13) et Sofina (362,00) se distinguaient par des gains de 1,90 et 1,80 %. AB InBev (47,00) reculait de 0,73 % et Ageas (41,13) de 1,06 % alors que KBC (80,00) gagnait de justesse 0,05 %.

La Bourse de Paris a terminé en petite baisse de 0,34 %, faisant preuve d'attentisme avant la publication des chiffres sur l'inflation américaine mercredi et le début de la saison des publications de résultats d'entreprises. L'indice vedette CAC 40 a perdu 22,43 points à 6 548,11 points. La veille, il avait progressé de 0,16 %.

La Bourse de Francfort terminait la même journée de la même manière, le DAX perdant 0,34 % à 15 146,87 points. La Bourse de Londres ne faisait guère mieux, le FTSE-100 lâchant 0,23 % à 7 130,23 points.

Valeurs de clôture du mardi 12 octobre 2021 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev - 47,00 (47,35)

Ackermans + 148,90 (147,80)

Aedifica + 112,10 (111,40)

Ageas - 41,13 (41,57)

Aperam + 47,13 (46,25)

arGEN-X - 254,20 (256,00)

Cofinimmo + 135,30 (134,00)

Colruyt - 42,40 (42,88)

Elia + 103,40 (103,20)

Galapagos - 42,94 (43,44)

GBL + 96,48 (96,10)

KBC + 80,00 (79,96)

Melexis - 88,75 (92,90)

Proximus + 17,50 (17,46)

Sofina + 362,00 (355,60)

Solvay + 105,90 (105,50)

Telenet - 32,60 (32,82)

UCB - 98,18 (98,32)

Umicore - 51,26 (51,28)

WDP + 36,54 (36,12)

L'avis du Broker pour Recticel, Fagron, UCB, Hyloris et Mithra

Recticel (inchangé à 14,64 euros) a enregistré une vague de révisions favorables suite à l'annonce de la vente de la division Engineered Foams, dans le but de se défendre contre l'autrichien Greiner et de devenir un acteur purement exposé sur le secteur de l'isolation. ING (« acheter ») a remonté son objectif vers 22 euros, tandis que KBC Securities (« accumuler ») et Degroof Petercam (« acheter ») sont passés respectivement vers 18 euros et 20,7 euros. Mais le plus optimiste est certainement Kepler Cheuvreux, qui a remonté son avis de « conserver » vers « acheter » avec un objectif grimpant vers 18 euros. Les analystes estiment que cette opération devrait forcer Greiner à relever son offre s'il espère pouvoir bloquer la vente de cette division. « Le recentrage sur l'isolation sera également favorable à la valorisation du titre », estime Kepler Cheuvreux.

KBC Securities a publié une étude consacrée au secteur belge de la santé, afin de présenter quatre valeurs à acheter pour la période des fêtes. A cette occasion, il a d'relevé son avis sur Fagron (+2,5% à 15,49 euros) de « conserver » vers « acheter », avec un objectif confirmé à 19,5 euros. « L'action a été trop lourdement pénalisée, alors que les signes pointent vers une accélération de la croissance du chiffre d'affaires ». Parmi les autres valeurs recommandées à « acheter », KBC Securities a relevé son objectif sur Hyloris (+2,2% à 13,8 euros) de 15 vers 16,5 euros en anticipant un nouvel élargissement du pipeline d'ici la fin de l'année, de sur UCB (-0,1% à 98,18 euros) de 119 vers 120 euros en intégrant un élargissement des indications sur le Bimekizumab. Enfin, KBC Securities a également confirmé Mithra (+2,6% à 18,96 euros) à « acheter » avec un objectif de 33,5 euros.