La boutique en ligne Coolblue reporte son introduction à la Bourse d'Amsterdam

La boutique en ligne néerlandaise Coolblue, qui est également active en Belgique et en Allemagne, reporte jusqu'à nouvel ordre l'introduction en bourse prévue à Amsterdam. "L'incertitude actuelle sur les marchés financiers rend les investisseurs prudents quant aux introductions en Bourse dans le domaine du commerce électronique", peut-on lire dans un communiqué de presse. Coolblue prévoyait d'entrer en Bourse en octobre. De nouvelles actions seraient émises pour financer la poursuite de la croissance. Il était prévu que cela permette de lever 150 millions d'euros. Les actionnaires existants vendraient également des parts.

La société est détenue à 49 % par l'investisseur HAL, qui invoque également des conditions de marché décevantes pour justifier le report des projets d'introduction en Bourse. Le dirigeant et cofondateur Pieter Zwart possède lui-même environ 50 % des actions. La directrice financière Daphne Smit possède également des actions.

Le journal néerlandais Het Financieele Dagblad a rapporté précédemment que Coolblue avait rencontré des problèmes lors de la préparation de son entrée en Bourse. Des rapports non publics d'analystes bancaires auraient révélé que la société était aux prises avec une pénurie de livreurs et de personnel dans son centre de distribution de Tilburg. De plus, beaucoup d'argent aurait été dépensé récemment pour l'expansion en Allemagne et l'arrivée de nouveaux services, comme l'installation de panneaux solaires. En raison de tout cela, les bénéfices ont fortement diminué au cours des derniers mois.

L'entreprise, fondée en 1999, a enregistré un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros en 2020, contre près de 1,5 milliard d'euros un an plus tôt. Elle a réalisé un bénéfice d'exploitation de 114 millions d'euros.

La boutique en ligne, active aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne, compte également dix-sept magasins physiques (dont cinq en Belgique). Coolblue veut ouvrir d'autres magasins.