Les Bourses européennes en légère hausse, le Bel 20 se stabilise

Si les principaux indices boursiers européens connaissaient une clôture dans le vert, les prestations de Paris et Francfort se voulaient plus solides que Bruxelles et Londres.

A la Bourse de Bruxelles, le Bel 20 terminait sur une progression de 0,16 % à 4 166,50 points, avec 11 de ses éléments dans le vert, Telenet étant stationnaire. Galapagos (46,60) avait pris la tête en s'envolant de 8,51 %, devançant Melexis (90,90) et AB InBev (48,03) qui rebondissaient de 2,42 et 2,20 % devant Umicore (52,32) qui gagnait 2,07 %. Elia (105,50) et WDP (37,24) étaient positives de 2,03 et 1,92 %, Cofinimmo (136,30) et Aedifica (112,60) de 0,74 et 0,45 %.

La Bourse de Paris a terminé en nette hausse de 0,75 %, tirée par les valeurs technologiques et du luxe, dont les premières publications lors de la saison des résultats ont satisfait les investisseurs. L'indice vedette CAC 40 a progressé de 42,97 points à 6 597,38 points. La veille, il avait perdu 0,34 %.

La Bourse de Francfort prenait la même trajectoire, le DAX clôturant sur une hausse de 0,68 % à 15 249,38 points. La Bourse de Londres connaissait un regain plus modéré, le FTSE-100 s'appréciant de 0,16 % à 7 141,82 points.

Valeurs de clôture du mercredi 13/10 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev + 48,03 (47,00)

Ackermans - 147,80 (148,90)

Aedifica + 112,60 (112,10)

Ageas - 40,84 (41,13)

Aperam + 47,76 (47,13)

arGEN-X + 255,80 (254,20)

Cofinimmo + 136,30 (135,30)

Colruyt - 41,89 (42,40)

Elia + 105,50 (103,40)

Galapagos + 46,60 (42,94)

GBL + 97,06 (96,48)

KBC - 77,82 (80,00)

Melexis + 90,90 (88,75)

Proximus - 17,45 (17,50)

Sofina - 354,60 (362,00)

Solvay - 105,35 (105,90)

Telenet = 32,60 (32,60)

UCB - 97,22 (98,18)

Umicore + 52,32 (51,26)

WDP + 37,24 (36,54)

L'avis du Broker pour Fagron, Melexis et Bpost

Fagron (-0,6% à 15,4 euros) a été confirmé à « acheter » chez Degroof Petercam, l'objectif étant descendu de 24 vers 23 euros suite à l'annonce de chiffres décevants pour le troisième trimestre. "Si les ventes en Europe ont été décevantes, les évolutions aux Etats-Unis sont plus encourageantes. Et à moyen terme, les perspectives de croissance restent très attractives, de sorte que nous considérons la faiblesse récente du titre comme une occasion d'acheter."

Melexis (+2,4% à 90,9 euros) a été descendu de « surpondérer » vers « neutre » chez JP Morgan Cazenove, l'objectif restant inchangé à 100 euros. L'analyste estime que le titre a intégré les éléments qui avaient justifié son relèvement d'avis en juin dernier. "Le titre a bénéficié de la forte demande en provenance du secteur automobile, mais le potentiel sur les marges nous semble désormais relativement limité." Il s'attend également à ce que les problèmes d'approvisionnement se résorbent progressivement.

Bpost

(-1,3% à 7,6 euros) a été maintenu à « acheter » chez UBS, qui a toutefois descendu son objectif vers 12,25 euros. L’analyste s’attend à des chiffres trimestriels qui pourraient décevoir, avec un résultat opérationnel nettement en dessous des attentes du consensus.

"Le dernier trimestre devrait permettre de compenser la faiblesse durant l’été, et la valorisation nous semble également plus attractive que celles des concurrents sur le secteur postal."

A noter que KBC Securities (« acheter ») avait récemment intégré Bpost à sa liste d’actions préférées pour le Benelux en remplacement d’Elia, avec un objectif fixé à 11 euros.