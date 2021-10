Dans un climat de hausses prononcées, le Bel 20 se contente de se maintenir juste au-dessus des 4 200 points

La Bourse de Bruxelles se contentait du service minimum (+ 0,05 %), le Bel 20 s'affichant à 4 205,30 points, avec 13 de ses éléments dans le vert. Aperam (49,34) soutenait le Bel 20 en gagnant 2,11 %, celui-ci étant freiné par AB InBev (47,91) qui abandonnait 1,61 % en compagnie de Galapagos (46,14) et arGEN-X (255,30), en baisse de 2,08 % et 1,47 %. KBC (79,64) et Ageas (40,97) étaient positives de 0,61 %.

La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,63 %, résolument optimiste après les premiers résultats d'entreprises et les ventes au détail aux Etats-Unis. L'indice vedette CAC 40 a progressé de 42,31 points à 6 727,52 points, sa quatrième séance de hausse en cinq jours. Il termine la semaine sur un gain de 2,55%, le plus important en deux mois.

La Bourse de Francfort continuait sur son excellente lancée, le DAX s'appréciant de 0,81 % à 15 587,36 points. La Bourse de Londres terminait également dans le vert, le FTSE-100 avançant de 0,37 % 7 234,03 points.

Valeurs de clôture du 15 octobre des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :