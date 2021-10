Les Bourses européennes finissent tout juste dans le vert, le Bel 20 à +0,49 %

L'indice Bel 20 de la Bourse de Bruxelles devait terminer partagé ce mercredi tout en continuant à bénéficier du soutien de AB InBev (48,72) et UCB (101,45) qui progressaient de 2,10 et 2,23 %. Douze éléments de l'indice étaient teintés de vert alors qu'il gagnait finalement 0,49 % à 4.221,06 points.

La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,54 %, soutenue par la progression du marché américain et le secteur du luxe. L'indice vedette CAC 40 a gagné 35,76 points à 6.705,61 points, après deux séances en territoire négatif.

Le Dax de la Bourse de Francfort était affiché quasi stable à +0,05 % à 15 522.92 points, tout comme le FTSE-100 de la Bourse de Londres à +0,08 % à 7 223.10 points.

Valeurs de clôture du mercredi 20/10 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev + 48,72 (47,72)

Ackermans + 150,30 (150,00)

Aedifica + 114,90 (114,80)

Ageas + 41,44 (41,17)

Aperam - 48,72 (49,41)

arGEN-X - 254,50 (256,10)

Cofinimmo = 138,30 (138,30)

Colruyt - 41,67 (41,83)

Elia + 107,40 (106,00)

Galapagos - 44,24 (45,04)

GBL - 98,90 (99,02)

KBC + 79,92 (79,12)

Melexis + 92,90 (92,60)

Proximus + 17,25 (17,08)

Sofina - 372,20 (374,20)

Solvay - 105,25 (106,05)

Telenet + 32,68 (32,54)

UCB + 101,45 (99,24)

Umicore + 50,66 (50,60)

WDP + 38,34 (38,32)

Avis des brokers pour bpost, Barco et Sofina :

Bpost (+6 % à 7,79 euros) a été confirmé à "acheter" chez Kepler Cheuvreux, l'objectif étant ajusté de 10,5 vers 11,5 euros afin de prendre en compte une accélération de la croissance du résultat opérationnel attendue pour 2021 et 2022. "Même si le volume postal devrait continuer à se réduire à un rythme relativement rapide, les développements dans la livraison de colis (en Europe et aux Etats-Unis) devraient désormais permettre une accélération de la croissance du chiffre d'affaires, avec un profil qui devrait devenir plus favorable par rapport aux concurrents".

Barco (+1,9 % à 18,82 euros) a vu son objectif descendre de 22 vers 20 euros chez KBC Securities, qui a confirmé son avis "conserver". L'analyste constate que les pénuries de certains composants ont eu un impact sur la performance opérationnelle du troisième trimestre. "La direction a toutefois souligné qu'elle perçoit des signes de reprise dans plusieurs divisions", mais les problèmes devraient encore perdurer durant les prochains mois, ce qui justifie le maintien d'une approche prudente sur le titre.

Sofina (-0,5 % à 372,2 euros) a reçu un premier avis "conserver" de la part de Leleux Associated Broker, avec un objectif fixé à 350 euros. L'analyste rappelle la transformation profonde subie par le portefeuille durant la dernière décennie. "Il est désormais constitué essentiellement de sociétés non cotées, ce qui rend assez complexe l'exercice de valorisation. En outre, la prime actuellement payée par rapport à valeur d'inventaire (autour de 20 %) semble quelque peu élevée".