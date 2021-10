Le futur réseau social de Donald Trump flambe à Wall Street

Le conseil de surveillance de Facebook s'attaque à la modération des contenus postés par des célébrités, pas soumises aux mêmes règles que les autres utilisateurs

Le conseil de surveillance de Facebook a annoncé qu'il allait examiner la politique de modération des contenus publiés par des célébrités et a plus globalement accusé le réseau social de manquer de transparence dans ses décisions de supprimer ou non des publications.