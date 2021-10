Des fortunes diverses pour les Bourses européennes, le Bel 20 fait du surplace

Alors que Paris filait dans le rouge et Francfort dans le vert, la Bourse de Bruxelles restait partagée et clôturait sans grand changement.

La Bourse de Bruxelles terminait proche de l'équilibre (+ 0,05 %), le Bel 20 se fixant à 4 219,63 points avec neuf de ses éléments dans le vert, arGEN-X (249,60) et WDP (39,10) étant stationnaires. Aedifica (112,90) était en tête des baisses avec un recul de 1,83 % alors qu'Aperam (50,00) se distinguait en bondissant de 3,35 % devant Colruyt (43,07) qui gagnait 1,80 %. AB InBev (48,53) était en hausse de 0,63 %, KBC (80,58) et Ageas (42,24) s'appréciant de 0,27 et 0,33 %.

La Bourse de Paris a terminé en baisse de 0,31 % après une séance calme, les esprits étant avant tout tournés vers les nombreuses entreprises qui publient leurs résultats du troisième trimestre cette semaine. L'indice vedette CAC 40 a perdu 20,82 points à 6.712,87 points. Vendredi, il avait gagné 0,71%, faisant toutefois du surplace sur la semaine (+0,09%).

La performance était meilleure à la Bourse de Francfort, où le DAX s'appréciait de 0,36 % 15 599,23 points. La Bourse de Londres était également positive, le FTSE-100 avançant de 0,25 % 7 222,82 points.

Valeurs de clôture du lundi 25 octobre 2021 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev + 48,53 (48,23)

Ackermans - 149,20 (150,00)

Aedifica - 112,90 (115,00)

Ageas + 42,24 (42,10)

Aperam + 50,00 (48,38)

arGEN-X = 249,60 (249,60)

Cofinimmo - 139,40 (140,40)

Colruyt + 43,07 (42,31)

Elia - 99,90 (99,95)

Galapagos + 44,06 (43,87)

GBL - 99,18 (99,32)

KBC + 80,58 (80,36)

Melexis + 96,50 (95,45)

Proximus - 17,30 (17,51)

Sofina + 378,80 (378,20)

Solvay + 105,45 (104,50)

Telenet - 33,40 (33,68)

UCB - 101,30 (101,75)

Umicore - 49,79 (50,20)

WDP = 39,10 (39,10)

L'avis du Broker pour AB Inbev, Exmar et Euronav

AB Inbev (+0,6% à 48,54 euros) a été confirmé à « acheter » chez Degroof Petercam, l'objectif de cours étant toutefois ajusté de 72 vers 68 euros. "Les résultats trimestriels seront faibles, mais nous estimons que la direction devrait être en mesure de maintenir ses objectifs pour l'ensemble de l'année. Pour 2022, nous attendons toutefois un impact plus important de la hausse des matières premières, et le groupe devrait compenser ce mouvement en relevant ses prix de vente. En dépit de notre baisse d'objectif, AB Inbev reste un titre sous-évalué au niveau actuel, avec une décote significative par rapport à ses concurrents." AB Inbev a également vu son objectif descendre de 75 vers 72,5 euros chez Oddo BFF (« surperformer ») .

Exmar (+5,5% à 4,62 euros) a été maintenu à « acheter » chez Kepler Cheuvreux, l'objectif étant ajusté de 5,3 vers 6,2 euros. L'analyste souligne que la dynamique actuelle sur le marché du gaz naturel devrait permettre au navire Tango FLNG de trouver un employeur en 2022. "La situation financière reste solide, et nous attendons le versement d'un dividende extraordinaire de 1 euro par action en 2023."

Euronav (-0,3% à 9,33 euros) a vu son objectif de cours grimper de 10,2 vers 11 euros chez KBC Securities, la recommandation étant confirmée à « acheter ». En dépit des incertitudes économiques actuelles, l'analyste estime que les tarifs sur marché du transport pétrolier devraient grimper fortement en 2022. "Plusieurs indicateurs se sont fortement améliorés durant les dernières semaines."