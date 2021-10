Le Bel 20 stagne alors que les Bourses européennes s'envolent

Si une tendance haussière galvanisait les principaux indices boursiers européens, la Bourse de Bruxelles faisait à nouveau du suplace (+ 0,03 %), le Bel 20 s'affichant à 4 220,94 points avec 13 de ses éléments dans le vert, Sofina (378,80) étant stationnaire. Notre indice bénéficiait toujours du soutien d'AB InBev (49,33) et Galapagos (45,56) qui gagnaient 1,65 et 3,39 %, Ageas (42,33) conservant une avance de 0,21 % tandis que KBC (80,52) cédait 0,07 %. Solvay (105,60) gagnait de justesse 0,14 % alors qu'UCB (99,82) et arGEN-X (245,80) avaient viré de 1,46 et 1,52 % à la baisse.

La Bourse de Paris a terminé en nette hausse de 0,80 %, toujours encouragée par les publications du troisième trimestre des entreprises, qui ramènent l'indice à son plus haut niveau depuis la mi-août. L'indice vedette CAC 40 a avancé de 53,64 points à 6 766,51 points, un niveau plus atteint depuis le 18 août.

La Bourse de Londres connaissait également une belle remontée, le FTSE-100 engrangeant 0,76 % à 7 277,62 points. C'est toutefois la Bourse de Francfort qui frappait le plus fort, le DAX progressant de 1,01 % à 15 757,06 points.

Valeurs de clôture du 26 octobre des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :