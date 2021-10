Au lendemain de solides remontées, les Bourses européennes repartent dans le rouge

Après être restée quasi inchangée deux jours de suite, la Bourse de Bruxelles repartait à la baisse à l'instar de ses voisins européens. Le Bel 20 perdait finalement 0,25 %, à 4 210,42 points, avec huit de ses éléments dans le rouge. Ceux-ci étaient emmenés par Melexis (94,00) dont les résultats faisaient chuter l'action de 4,28 %. arGEN-X (240,40) et Galapagos (44,78) suivaient avec des reculs de 2,20 et 1,71 % alors que Solvay (105,65) et UCB (100,05) progressaient de 0,05 et 0,23 %. AB InBev (49,36) gagnait 0,05 % tandis que KBC (80,10) et Ageas (42,23) reperdaient 0,52 et 0,24 %.

La Bourse de Paris a clôturé en recul de 0,19 %, à l'issue d'une nouvelle salve de résultats et d'un regain des craintes liées à la croissance future. L'indice vedette CAC 40 a perdu 12,99 points à 6 753,52 points. La veille, il avait terminé en hausse de 0,80 %, à son plus haut niveau depuis le 18 août.

A la Bourse de Francfort, le DAX enregistrait un recul de 0,33 % à 15 705,81 points. La Bourse de Londres terminait la journée sur une perte similaire (-0,33 %), le FTSE-100 retombant à 7 253,27 points.

Valeurs de clôture du mercredi 27 octobre 2021 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :