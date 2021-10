Moins de 1 % des fonds d'investissement atteignent les objectifs climatiques de Paris

Seuls 158 fonds sur plus de 16 500 analysés ont atteint les objectifs de Paris.

Pas même 1 % des grands fonds d'investissement ont un portefeuille qui répond aux objectifs de l'accord de Paris sur le climat visant à limiter l'augmentation de la température mondiale. C'est ce qui ressort d'une étude publiée ce mercredi par le Carbon Disclosure Project (CDP). Le CDP a analysé plus de 16 500 fonds d'investissement qui gèrent collectivement 27 000 milliards de dollars (23 300 milliards d'euros) d'actifs. Parmi ceux-ci, seuls 158 fonds ont atteint les objectifs de Paris. Et les quelques fonds qui les ont atteint ne géraient que 0,5 % du total des actifs des fonds analysés dans l'étude.

Avec l'accord de Paris sur le climat de 2015, les pays du monde entier ont accepté d'essayer de maintenir la hausse de la température mondiale bien en dessous de 2 degrés, avec 1,5 degré comme objectif privilégié, afin d'éviter un changement climatique dangereux. Plus de 60 % des actifs analysés par le CDP se sont révélés conformes à un réchauffement climatique de 2,75 degrés.

Le CDP suit et évalue les engagements climatiques des entreprises et les mesures qu'elles prennent pour lutter contre le changement climatique. "Malgré les engagements du secteur financier et un 'boom' financier apparemment durable, la vérité est que pas même 1 % des actifs des fonds sont actuellement conformes à Paris", a déclaré Laurent Babikian du CDP.

Dimanche, le sommet sur le climat COP26 débute à Glasgow, en Écosse. Là, les pays seront poussés à s'engager à fournir des efforts supplémentaires. La conférence est considérée comme une occasion importante de conclure des accords permettant de respecter les objectifs de Paris.