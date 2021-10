Accueil Economie Placements & Marchés La BCE maintient ses mesures et ne craint pas l’inflation : une bonne nouvelle pour les marchés boursiers, moins pour les épargnants Même si la flambée des prix réduit la visibilité sur l’évolution de l’économie, la reprise de l’activité reste ferme. "La hausse des prix de l’énergie, pétrole, gaz et électricité contribue à hauteur de 50 % à l’accélération de l’inflation" a détaille Christine Lagarde, présidente de la BCE. ©DPA Van Campenhout Patrick

On ne s'attendait pas à des annonces décoiffantes de la part des huiles de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi. Et à ce niveau, on n'a donc pas pu être déçu. Les mesures mises en place, puis renforcées depuis le...