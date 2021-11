Le spécialiste belge des tests pour le cancer de la prostate entre à Wall Street

MDxHealth, le spécialiste belge des tests pour le cancer de la prostate, a annoncé jeudi les conditions de sa cotation à la bourse de New York, en plus de celle à Bruxelles. Elle avait annoncé début septembre avoir introduit une demande auprès du gendarme boursier américain (SEC), qui a donné son accord mercredi. Le nombre d'actions, leur prix et le timing n'étaient pas encore connus. Quelque 3,75 millions d'American Depositary Shares seront proposées au prix de 12 dollars l'unité. Chaque ADS représente 10 actions ordinaires de l'entreprise sans valeur nominale par action, explique MDxHealth. Le total brut attendu est de 45 millions de dollars, avant déduction des remises et des commissions de souscription, et des frais d'offre estimés.

L'offre doit se réaliser le 8 novembre, précise encore MDxHealth.

La cotation de MDxHealth à la bourse de Bruxelles, suspendue jeudi matin, reprendra à 15h30, a indiqué le régulateur financier belge, FSMA.