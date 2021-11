Moderna prévoit une baisse des ventes de vaccins, l'action en pâtit

Le cours de l'action de la société pharmaceutique américaine Moderna a plongé après que l'entreprise a abaissé ses prévisions de ventes de vaccins corona pour 2021. C'est ce que rapporte l'agence de presse financière Bloomberg. Le prix de l'action a chuté de 11 % avant le début des cotations sur le Nasdaq. Moderna avait annoncé que les ventes de vaccins se situeraient cette année entre 15 et 18 milliards de dollars (environ 13 à 16 milliards d'euros). Auparavant, la société avait déclaré avoir signé des accords portant sur 20 milliards de dollars de ventes de vaccins prévues d'ici 2021.

Moderna a également revu à la baisse ses prévisions de production de vaccins pour cette année, entre 700 et 800 millions de doses. Selon Moderna, certaines livraisons pourraient être retardées jusqu'en 2022. L'entreprise parle de "répercussions temporaires" et tente d'augmenter sa capacité de remplissage et de finition des flacons de vaccins.

Au troisième trimestre, Moderna a enregistré des résultats inférieurs aux attentes des analystes. La société a déclaré un chiffre d'affaires de 5 milliards de dollars. Moderna a toutefois annoncé avoir enregistré des commandes de vaccins pour 17 milliards de dollars pour 2022.

Moderna est en concurrence avec ses rivaux Pfizer et BioNTech pour les commandes de rappels pour l'année prochaine. Plus tôt cette année, Pfizer a revu à la hausse ses prévisions de ventes de vaccins pour 2021.