Le Bel 20 recule, à contre-courant des Bourses européennes qui repartent de l'avant

La Bourse de Bruxelles reculait de 0,19 % à 4 380,69 points avec 11 des éléments du Bel 20 en baisse. D'un côté, il était soutenu par AB InBev (52,47) et KBC (85,74) qui progressaient de 1,27 et 0,80 % en compagnie de Colruyt (43,46) en hausse de 2,16 % dans le sillage Ahold Delhaize (29,66) qui bondissait de 3,96 % après des résultats supérieurs aux attentes. A l'opposé, arGEN-X (268,40) et Galapagos (47,81) pesaient sur la tendance en abandonnant 3,63 et 2,12 % en compagnie de Aperam (49,60) et Melexis (104,00) qui chutaient de 2,32 et 2,80 %.

La Bourse de Paris a terminé proche de l'équilibre (+0,03%), l'assurance du soutien des banques centrales relativisant l'accélération de l'inflation dans plusieurs régions du monde, dont les Etats-Unis. L'indice vedette CAC 40 a grappillé 1,89 point à 7 045,16 points, à un cheveu de son record à la clôture, établi lundi (7 047,48 points). Mardi, il avait perdu 0,06 %.

La Bourse de Francfort connaissait également une journée positive, le DAX prenant 0,17 % à 16 067,83 points. La Bourse de Londres réalisait une solide performance, le FTSE-100 bondissant de 0,91 % à 7 340,15 points.

Valeurs de clôture du mercredi 10/11 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :