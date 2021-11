Wall Street clôture en baisse, l'inflation préoccupe le marché

La Bourse de New York a terminé en baisse mercredi, de plus en plus préoccupée par l'inflation américaine et une possible réaction de la Banque centrale américaine (Fed).

Le Dow Jones a conclu en baisse de 0,66% à 36.079,94 points, l'indice Nasdaq, sous influence technologique, a cédé 1,66% à 15.622,70 points, et l'indice élargi S&P 500, 0,82% à 4.646,71 points.