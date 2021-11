Des fans de cryptomonnaies passent à deux doigts d'acheter la Constitution américaine contre 40 millions de dollars

Un "record mondial pour un document historique offert aux enchères" : voilà ce que représente le prix d'un exemplaire original de la Constitution américaine de 1787, selon Sotheby's, la maison organisatrice de cette vente sans précédent.

Un porte-parole a précisé que cette pièce fondatrice de l'histoire politique des États-Unis d'Amérique était partie pour exactement "43,2 millions de dollars", commissions incluses.

Si les 500 premiers exemplaires de la Constitution des États-Unis, signée le 17 septembre 1787 à Philadelphie, avaient probablement été imprimés à l'époque, il ne reste que "13 exemplaires connus" d'après Sotheby's.

Estimée en septembre dernier entre 15 et 20 millions de dollars, la copie originale vendue jeudi soir était l'une des deux seules appartenant encore à un particulier, en l'occurrence la collectionneuse américaine Dorothy Tapper Goldman.

C'est dans cette ambiance si particulière aux salles de marché qu'elle est partie pour plus du double en à peine huit minutes, avec des enchères prises à la fois dans la salle à New York et au téléphone depuis le monde entier.

La Constitution pour le peuple

Sotheby's n'a pas communiqué le nom de l'acquéreur mais la prestigieuse maison a précisé qu'un groupe d'amateurs de cryptomonnaies avaient perdu son pari.

Ces derniers jours, le groupe avait organisé une levée de fonds éclair atteignant 40 millions de dollars sur le réseau de cryptomonnaie ethereum, la deuxième cryptomonnaie en taille de marché après le bitcoin. L'objectif : que "nous le peuple, pour le peuple, nous achetions la Constitution chez Sotheby's".

De fait, le groupe baptisé ConstitutionDAO (DAO pour "organisation autonome décentralisée") a reconnu sur Twitter que malgré ses efforts, il n'avait "pas remporté l'enchère pour l'exemplaire de la Constitution des Etats-Unis."Pour autant, c'est un soir historique. Il s'agit de la plus large levée de fonds par financement participatif en crypto pour un objet physique", s'est tout de même félicité le groupe.

Sotheby's avait précisé par avance que l'exemplaire de la Constitution ne pourrait pas être acheté directement en cryptomonnaie mais qu'il faudrait convertir la somme en monnaie conventionnelle.

Débattue depuis plus de 230 ans

Ce texte signé par les Pères fondateurs des Etats-Unis d'Amérique, parmi lesquels figurent George Washington, Benjamin Franklin et James Madison, faisait partie d'une collection privée de documents constitutionnels américains datant de la période révolutionnaire de 1776 à 1789.

Selby Kiffer, un historien expert en manuscrits et livres anciens chez Sotheby's, a salué dans un communiqué "l'occasion monumentale et historique de la vente de cet imprimé exceptionnellement rare", probablement sorti des presses le 16 septembre 1787 au soir.

Ce célébrissime texte constitutionnel, qui débute par la fameuse formule "Nous, le peuple des Etats-Unis, en vue de former une union plus parfaite, (...) nous décrétons et établissons cette Constitution pour les Etats-Unis d'Amérique", a ensuite été ratifié par les États fédérés entre décembre 1787 (en commençant par le Delaware) et mai 1790 (Rhode Island).

Sotheby's avait choisi d'exposer en septembre dernier cette collection pour le 234ème anniversaire de la Constitution, mais aussi dans un climat politique hyperpolarisé aux Etats-Unis, entre les partisans de l'ancien président Donald Trump et la mince majorité démocrate du président Joe Biden.

À l'époque, M. Kiffer avait dit à l'AFP "trouver très intéressant" que la Constitution soit aujourd'hui toujours "autant débattue qu'elle ne l'était lors de sa ratification" il y a plus de 230 ans.