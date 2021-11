La Bourse de Bruxelles continue sur sa lancée positive, toujours au-dessus de 4 200 points

À la Bourse de Bruxelles, l'indice Bel 20 faisait un peu mieux que ses voisins en regagnant finalement 0,77 % à 4 237,54 points avec 13 de ses éléments en hausse. Il bénéficiait du soutien de AB InBev (54,35) et Sofina (400,40) qui rebondissaient de 3,76 et 3,25 %. KBC (75,32) cédait par contre 0,29 % tandis que Ageas (47,69) repartait de 1,02 pc à la hausse. UCB (100,45) et arGEN-X (247,10) valaient 0,25 et 0,82 % de plus que la veille, Galapagos (43,88) et Solvay (104,95) perdant par contre 0,58 et 0,05 %.

La Bourse de Paris a également terminé en hausse de 0,48 %, mettant fin à cinq séances de baisse dans un marché calme en l'absence des investisseurs américains, en raison du jour férié de Thanksgiving. L'indice vedette a progressé de 33,64 points à 7 075,87 points. La veille, il avait terminé sur une baisse anecdotique de 0,03 %.

Dans la même veine, l'indice FTSE-100 de la Bourse de Londres affichait une légère augmentation de 0,33 %, à 7 310,37 points, tout comme la Bourse de Francfort avec +0,25 %, dont le DAX atteignait 15 917,98 points.

