L’œil du marché : "Les experts s'inquiètent d'une stagnation de la croissance au quatrième trimestre"

La tendance était résolument positive à l'ouverture pour les marchés européens, les principaux indices affichant tous une hausse plus ou moins prononcée.

La Bourse de Paris repartait de l'avant (+0,40 %) en dépit de la révision à la baisse de la croissance allemande au troisième trimestre, de la résurgence de la pandémie de Covid-19 et de la persistance de l'inflation. A 09H30, l'indice phare CAC 40 prenait 27,99 points à 7 070,22 points après cinq séances consécutives de baisse.

La séance s'annonçait calme en l'absence des marchés américains fermés pour célébrer Thanksgiving.

L'attention était toutefois dirigée vers l'Allemagne, où le produit intérieur brut du troisième trimestre a été révisé en baisse à 1,7 % contre 1,8 % en première estimation publiée fin octobre. De surcroît, le moral des consommateurs allemands devrait chuter en décembre, selon le baromètre GFK publié jeudi.

Les experts s'inquiètent d'une stagnation de la croissance au quatrième trimestre en raison des pénuries de matières premières et de composants électroniques mais aussi d'une nouvelle vague, particulièrement violente, de la pandémie de Covid-19.

La deuxième économie européenne fait face à sa plus violente vague de contaminations par le coronavirus au moment où la nouvelle coalition gouvernementale, réunissant les sociaux-démocrates, les Verts et les libéraux, va prendre la tête du pays en décembre.

Les investisseurs suivront également le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) à la mi-journée.

Selon le compte rendu de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la banque centrale américaine des 2 et 3 novembre publié mercredi, plusieurs membres ont envisagé la possibilité d'une fin anticipée des achats d'actifs et d'une hausse des taux plus tôt que prévu si l'inflation restait élevée.

Du côté de la Bourse de Bruxelles, le Bel 20 s'appréciait de 0,48 % à 4 225,28 points. Même son de cloche à la Bourse de Francfort, où le DAX avançait de 0,51 % à 15 958,73 points. La hausse était moins prononcée à la Bourse de Londres, même si le FTSE-100 engrangeait 0,18 % à 7 299,61 points.