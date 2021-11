Accueil Economie Placements & Marchés Snowflake, prête à fondre si l’inflation devait encore grimper La capitalisation boursière de l'entreprise spécialisée dans le stockage et l'analyse de données dépasse désormais les 100 milliards de dollars. Snowflake existe depuis juillet 2012, et est encore largement dans une phase d’hypercroissance, avec un chiffre d’affaires qui devrait pratiquement tripler entre 2021 et 2023. ©Snowflake Frédéric Lejoint

Snowflake est une entreprise spécialisée dans le stockage et l’analyse de données sur le cloud, qui a fait ses débuts il y a un peu plus d’un an en Bourse de New York. Introduite au cours de 120 dollars (ce qui a permis au groupe de lever 3,4 milliards de dollars), le titre a doublé durant la première séance de cotation et n’est jamais retombé en dessous de 180 dollars. La capitalisation...