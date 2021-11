L'oeil du marché : "Les marchés vont devoir prendre leur mal en patience"

Le variant Omicron continue d'inquiéter les investisseurs. Si Bruxelles est en recul de 0,64 %, Paris, Londres et Francfort dépasse -1 %.

La Bourse de Paris rétrogradait de 1,18 % avec l'avancée du nouveau variant Omicron qui remet le risque sanitaire et la volatilité sur le devant de la scène des marchés. À 09H35, l'indice CAC 40 régressait de 79,77 points à 6 696,48 points au lendemain d'un rebond de 0,54 % après un gros trou d'air vendredi (-4,75 %).

"Les marchés qui n'aiment pas l'incertitude, vont devoir prendre leur mal en patience" pour en savoir davantage sur le variant Omicron, écrit Tangi Le Liboux, analyste d'Aurel BGC. "Mais si de nouveaux vaccins étaient nécessaires, il est certain que leur mise au point et leur production en masse serait une affaire qui se compte en mois, voire en trimestres".

Les déclarations du patron de Moderna dans le Financial Times sur la probable moindre efficacité des vaccins actuels contre le variant Omicron du coronavirus n'ont pas eu de quoi rassurer les investisseurs.

Si le variant continue de gagner du terrain alors que de plus en plus de pays ferment leurs frontières pour tenter d'éviter la contamination, "les désorganisations dans les chaînes d'approvisionnement mondiales pourraient prendre de l'ampleur", prévient aussi M. Le Liboux.

Et ce, alors que depuis des mois, les perturbations durables des chaînes d'approvisionnement ainsi que la crise énergétique font pression sur les prix.

De son côté, le président de la banque centrale américaine (Fed), Jerome Powell, a estimé qu'il n'y avait "pas de raison de paniquer" mais que la situation sanitaire posait "des risques à la baisse pour l'emploi et l'activité économique et accroissent l'incertitude quant à l'inflation".

Les dernières évolutions de la pandémie pourraient ainsi remettre en cause la stratégie des banques centrales qui sont en voie de réduire leur soutien à l'économie, sous la pression de l'inflation. Dans ce contexte, les nombreuses données prévues dans la journée, dont la première estimation de l'inflation de novembre en zone euro et la confiance des consommateurs américains en novembre, pourraient être reléguées au second plan.

À 9H23 (8H23 GMT), la Bourse de Bruxelles affichait son indice Bel 20 en baisse de 0,64 %, à 4 113,10 points. Le DAX de la Bourse de Francfort était en baisse de 1,02 %, à 15 124,43 points, suivi par le FTSE-100 de la Bourse de Londres, en recul de 1,00 %, à 7 039,09 points,