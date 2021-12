La biotech wallonne Celyad décolle à la Bourse de Bruxelles, que va-t-elle faire sur le Nasdaq ?

La biotech Celyad Oncology, basée à Mont-Saint-Guibert dans le Hainaut, décolle en Bourse après avoir annoncé un accord visant à la "souscription d'actions par une filiale de Fortress Investment Group dans le cadre d’un placement privé de 6.500.000 actions ordinaires". Soit un placement privé de 32,5 millions de dollars (soit approximativement 28,7 millions d’euros). Le titre s'est donc envoyé de plus de 20%, après une année sous pression. Rappelons que Celyad est cotée sur Euronext Bruxelles mais également sur le Nasdaq, qui ouvre à 15h30, heure belge.

"La souscription interviendra dans le cadre du capital autorisé et devrait être conclue le ou vers le 8 décembre 2021, sous réserve de la réalisation des conditions de mise en œuvre habituelles", précise la biotech spécialisée dans le traitement de cancers.

Un "tremplin important"

"La Société a l'intention d'utiliser le produit net du placement privé pour financer les dépenses de recherche et de développement, y compris le développement clinique de ses candidats CAR T allogéniques CYAD-101 et CYAD-211, pour faire progresser le pipeline actuel de produits candidats CAR T précliniques, pour découvrir et développer des produits candidats précliniques supplémentaires en utilisant sa plateforme exclusive de la technologie à base de petit ARN en épingle à cheveux (shRNA) n’induisant aucune modification du génome, ainsi que pour assurer le fonds de roulement, les frais généraux de l'entreprise et l'amélioration de la propriété intellectuelle de la Société. Suite à cette transaction, Fortress détiendra 28,8% des actions de la Société", détaille plus en profondeur la firme/

"Cet investissement constitue un tremplin important pour la Société et renforce nos initiatives pour faire progresser nos nouveaux produits candidats", s'est félicité Filippo Petti, CEO de Celyad Oncology.