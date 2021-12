Musk vend de nouveau une partie de ses actions Tesla, pour un montant d'un milliard de dollars

Le patron de Tesla Elon Musk a de nouveau vendu une partie de ses actions du constructeur de voitures électriques. Au total, le multimillionnaire a vendu 934 091 autres actions pour un montant final de 1,01 milliard de dollars, soit environ 890 millions d'euros, selon un rapport adressé à l'organisme américain de surveillance des marchés boursiers.

M. Musk a vendu les pièces pour couvrir les taxes sur l'exercice de 2,1 millions d'options sur actions. Ces options donnent lui donnent le droit d'acheter des actions à un certain prix. Musk doit payer des impôts sur la différence entre le prix d'exercice des options et le prix du marché des actions.

À ce jour, Elon Musk a vendu un total de 10,1 millions d'actions Tesla et récolté environ 10,9 milliards de dollars (9,6 milliards d'euros) depuis qu'il a organisé un "sondage" sur Twitter le 6 novembre dernier, afin de savoir s'il devait vendre 10 % de sa participation dans Tesla.

Une partie de cet argent sera consacrée aux taxes. Cependant, lors du vote sur Twitter, M. Musk n'avait rien dit de son intention de vendre des actions en raison des options : il s'y était déjà engagé en septembre.

Atteindre le seuil de 10 %

Pour atteindre le seuil de 10 %, M. Musk doit vendre un total d'environ 17 millions d'actions. Et si ses options exerçables sont incluses dans sa participation globale à Tesla, il devra vendre encore plus d'actions.

À noter qu'Elon Musk ne reçoit pas de salaire fixe en tant que cadre supérieur de Tesla, mais uniquement des primes et des options basées sur la réalisation de certains objectifs.

Avec une fortune de plus de 284 milliards de dollars, il est la personne la plus riche du monde, selon l'indice Bloomberg des milliardaires. Sa fortune a augmenté de 128,1 milliards de dollars cette année et la valeur des actions de Tesla a augmenté de 54 %.