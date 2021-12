Wall Street ouvre en ordre dispersé après deux jours de gains

La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé mercredi après deux jours de fort rebond durant lesquels les marchés ont été rassurés sur la dangerosité du variant Omicron : le Dow Jones avançait de 0,19 %, le Nasdaq perdait 0,34 % quelques minutes après l'ouverture.

Mardi, l'indice Dow Jones avait gagné 1,40 % à 35 719,43 points. Le Nasdaq, à forte concentration technologique, et le S&P 500 avaient affiché leur meilleure séance depuis mars. Le premier avait bondi de 3,03 % à 15 686,92 points et le second avait grimpé de 2,07 % à 4 686,75 points.