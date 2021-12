Les Bourses européennes en légère baisse, marquées par la prudence des investisseurs

Les incertitudes liées à l'évolution de la situation sanitaire et au risque inflationnistes continuent de peser sur les marchés.

La Bourse de Bruxelles a cédé un peu plus de terrain. L'indice Bel 20 a enregistré une baisse supplémentaire de 0,06 %, à 4 184,18 points. Comme la veille, Umicore a été le grand coupable, en glissant de 5,52 % à 38,50 euros, après avoir perdu 9,12 % de sa valeur mercredi. Le secteur de l'automobile accélère son passage des cathodes à nickel moyen, dans lesquelles la société est forte, aux cathodes à nickel élevé.

Telenet aussi a connu des jours meilleurs. Le groupe de télécommunications a été repoussé de 1,63 % à 30,24 euros. La Deutsche Bank a retiré le titre des télécommunications de sa liste d'achat après avoir abaissé son objectif de cours pour l'action de 55 euros à 42 euros.

Au deuxième rang, Acacia Pharma a chuté de 5,96 % à 1,23 euros.

La Bourse de Paris a peu évolué (-0,09 %), les incertitudes liées à l'évolution de la situation sanitaire et au risque inflationniste incitant les investisseurs à la prudence. L'indice CAC 40 a perdu 6,34 points à 7 008,23 points, après avoir déjà lâché 0,72 % la veille, suivant deux séances de forte hausse.

Valeurs de clôture du jeudi 9 décembre des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev + 50,96 (50,90)

Ackermans + 149,80 (149,30)

Aedifica + 112,90 (112,80)

Ageas - 45,43 (46,03)

Aperam - 43,83 (44,57)

arGEN-X + 270,70 (262,40)

Cofinimmo + 137,70 (137,60)

Colruyt + 40,01 (39,70)

Elia + 112,30 (111,10)

Galapagos - 44,35 (45,14)

GBL - 98,00 (98,18)

KBC - 75,48 (75,90)

Melexis - 103,20 (103,40)

Proximus + 16,09 (16,06)

Sofina + 431,00 (420,20)

Solvay - 101,20 (102,30)

Telenet - 30,24 (30,74)

UCB + 99,84 (99,02)

Umicore - 38,50 (40,75)

WDP - 40,50 (40,58)

L'avis du Broker sur Umicore, UCB et Degroof Petercam :

Umicore (-5,52 %, à 38 500 euros) a subi de nombreuses révisions négatives suite à l'annonce d'une révision à la baisse des perspectives de croissance dans les cathodes pour les prochaines années, de 55 vers 43 euros chez Degroof Petercam ("conserver") et de 52 vers 44 euros chez Deutsche Bank ("conserver"). De son côté, Jefferies a été encore plus drastique, avec un avis descendu de "conserver" vers "sous-performer" et un objectif plongeant vers 33 euros. "Le groupe a perdu son leadership technologique", indique l'analyste.

UCB (+0,83 %, à 99 840 euros) a été confirmé à "acheter" chez KBC Securities, qui a relevé son objectif de cours vers 122 euros suite aux récentes annonces sur le pipeline, et notamment l'annonce d'un accord passé avec Novartis pour le financement de la recherche et développement d'une ou deux molécules. Outre un paiement initial de 150 millions d'euros, le groupe conservera les droits commerciaux en Europe et au Japon, ainsi que paiements intermédiaires qui pourraient se monter à 1,5 milliards d'euros en fonction des progrès réalisés dans le développement de ces produits.

Degroof Petercam s'est penché sur les perspectives des deux spécialistes de la logistique sur la cote belge, avec une baisse d'avis sur Montea (+0,31 %, à 127 600 euros) d' "acheter" vers "conserver" en raison du faible potentiel par rapport à son objectif de cours (133 euros). Le courtier a également confirmé WDP (-0,20 %, à 40 500 euros) à « conserver », avec un objectif grimpant de 31 vers 41 euros en raison de la forte demande pour les acteurs exposés actuellement sur l'immobilier de logistique. "A moyen terme, nous tablons sur un pression pour les marges des groupes actifs sur le secteur".