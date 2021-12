Wall Street ouvre en baisse, après trois séances en hausse

Après trois séances consécutives en hausse, New York reprend son souffle.

La Bourse de New York a ouvert en baisse et repris son souffle après trois séances consécutives de hausse, le marché s'inquiétant d'une possible accélération du resserrement monétaire de la Banque centrale américaine (Fed).

Dans les premiers échanges, le Dow Jones cédait 0,42 %, l'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, 0,08 %, et l'indice élargi S&P 500, 0,21 %.