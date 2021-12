Insensible à l'inflation, Wall Street démarre la journée en hausse

Malgré des chiffres liés à l'inflation dépassant des records historiques, la Bourse de New York ouvrait dans le vert.

La Bourse de New York a ouvert en hausse, pas émue par un chiffre d'inflation pourtant au plus haut depuis près de 40 ans, largement anticipé par le marché. Dans les premiers échanges, le Dow Jones prenait 0,46 %, l'indice Nasdaq à forte composition technologique, 0,67 %, et l'indice élargi S&P 500, 0,62 %.