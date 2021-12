Accueil Economie Placements & Marchés Leader inamovible dans la digitalisation, Adobe reste plutôt cher Sans trop de surprise, la pandémie n’a pas ralenti la croissance, avec un chiffre d’affaires qui a encore progressé de 10 % en 2020, et qui est attendu en hausse de 22 % pour l’exercice qui vient de se terminer. Le groupe est surtout connu pour ses logiciels Acrobat ou Photoshop. ©Shutterstock G. Se.

Abobe Inc. reste sur une imperturbable trajectoire de croissance, qui a vu le cours être multiplié par plus de 20 durant la dernière décennie pour flirter depuis le début 2021 avec la barre des 700 dollars, et avec une capitalisation boursière qui dépasse désormais les 300 milliards...