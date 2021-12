Les Bourses européennes dans le rouge, le Bel 20 retombe sous les 4 150 points

A la Bourse de Bruxelles, le Bel 20 abandonnait 0,36 % à 4 145,37 points avec 15 de ses éléments dans le rouge, toujours emmenés par Umicore (36,87) qui abandonnait 2,97 % supplémentaires, alors que Ackermans (158,50) se distinguait par un bond de 5,25 % après une recommandation à l'achat GBL (96,26) et Ageas (44,65) abandonnaient 0,95 % et 2,17 %, KBC (74,50) et AB InBev (50,86) cédant 0,35 % chacune. Solvay (99,14) et UCB (99,08) valaient 1,70 % et 0,60 % de moins que vendredi, Galapagos (43,38) concédant 0,05 % alors que arGEN-X (266,90) progressait de 1,75 %.

La Bourse de Paris a reculé de 0,70 %, face à un regain des craintes concernant le variant Omicron, qui continue à se propager très rapidement dans de nombreux pays et vient d'entraîner un premier décès au Royaume-Uni. L'indice vedette CAC 40 a perdu 48,77 points à 6 942,91 points.

A la Bourse de Londres, le FTSE-100 perdait 0,83 % pour retomber à 7 231,44 points. La Bourse de Francfort limitait la casse et terminait à l'équilibre (-0,01 %), le DAX s'affichant à 15 621,72 points.

Valeurs de clôture du lundi 13 décembre des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev - 50,86 (51,04)

Ackermans + 158,50 (150,60)

Aedifica - 113,70 (113,80)

Ageas - 44,65 (45,64)

Aperam - 43,22 (43,58)

arGEN-X + 266,90 (262,30)

Cofinimmo + 138,20 (138,10)

Colruyt - 40,07 (40,31)

Elia - 112,00 (112,50)

Galapagos - 43,38 (43,40)

GBL - 96,26 (97,18)

KBC - 74,50 (74,76)

Melexis - 102,00 (102,20)

Proximus + 16,36 (16,19)

Sofina - 429,60 (432,00)

Solvay - 99,14 (100,85)

Telenet - 30,10 (30,22)

UCB - 99,08 (99,68)

Umicore - 36,87 (38,00)

WDP + 40,50 (40,40)

L'avis du Broker pour Bpost, Umicore et Solvay

Bpost (-1,8% à 7,08 euros) a été descendu d'« acheter » vers « conserver » chez Berenberg, qui a descendu son objectif de cours de 11,85 vers 9 euros dans le cadre de la publication d'un rapport sur le secteur postal. "L'action n'est pas chère, mais nous pensons qu'il faudra encore un temps avant que le groupe regagne la confiance des investisseurs." L'analyste pointe également les nombreux changements intervenus à la tête du groupe durant les dernières années.

Umicore (-3% à 36,87 euros) a enregistré de nombreuses révisions suite à l'annonce d'une alerte sur les résultats à la fin de la semaine dernière, avec des objectifs ajustés à la baisse vers 40 euros chez Kepler Cheuvreux (« acheter ») et vers 30 euros chez UBS (« vendre »); et une recommandation descendue d'« acheter » vers « neutre » chez Goldman Sachs (objectif descendu vers 38 euros). Les analystes soulignent les questions entourant la rentabilité future du groupe dans la production de cathodes, et la perspective d'une baisse des cours pour les métaux précieux. Ils ont généralement lourdement ajusté à la baisse leurs attentes bénéficiaires pour 2022 et 2023.

Solvay (-1,7% à 99,14 euros) a été descendu de « surpondérer » vers « pondération en ligne » chez Morgan Stanley, l'objectif étant ajusté de 129 vers 111 euros. Le courtier s'attend à une croissance du résultat opérationnel moins rapide qu'initialement prévue, et il a révisé à la baisse ses attentes pour les flux de trésorerie en raison d'investissements qui vont rester élevés.