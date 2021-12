Les Bourses européennes continuent de reculer, Francfort retombe sous les 15 500 points

La Bourse de Bruxelles encaissait un recul de 0,57 %, le Bel 20 terminant à 4 121,78 points avec 13 de ses éléments dans le rouge. Ceux-ci étaient toujours emmenés par Umicore (35,60) et Melexis (98,85) qui chutaient de 3,44 % et 3,09 %. Aperam (44,71) emmenait par contre toujours les hausses en progressant de 3,45 % devant Proximus (16,76) et Telenet (30,80), en hausse de 2,48 % et 2,33 %, Orange Belgium (19,00) et Bpost (7,00) perdant par ailleurs 2,16 % et 1,06 %. Les poids lourds AB InBev (51,55) et KBC (74,74) valaient 1,36 % et 0,32 % de plus que lundi, Ageas (44,33) cédant par contre 0,72 %.

La Bourse de Paris a terminé en baisse de 0,69 %, à l'issue d'une séance marquée par une certaine nervosité des investisseurs avant un enchaînement de décisions de banques centrales, en commençant par la Fed américaine, et tandis que les incertitudes sanitaires accentuent la volatilité. L'indice vedette CAC 40 a reculé de 47,60 points à 6 895,31 points, restant sur une tendance négative après avoir déjà cédé 0,70 % la veille.

A la Bourse de Francfort, le DAX chutait lourdement de 1,08 % à 15 453,56 points. La Bourse de Londres parvenait à limiter la casse, le FTSE-100 perdant 0,18 % à 7 218,64 points.

Valeurs de clôture du mardi 14 décembre des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev + 51,55 (50,86)

Ackermans - 157,90 (158,50)

Aedifica - 113,20 (113,70)

Ageas - 44,33 (44,65)

Aperam + 44,71 (43,22)

arGEN-X - 264,20 (266,90)

Cofinimmo - 137,60 (138,20)

Colruyt - 39,99 (40,07)

Elia + 112,40 (112,00)

Galapagos + 44,01 (43,38)

GBL - 94,90 (96,26)

KBC + 74,74 (74,50)

Melexis - 99,85 (102,00)

Proximus + 16,76 (16,36)

Sofina - 420,60 (429,60)

Solvay - 99,08 (99,14)

Telenet + 30,80 (30,10)

UCB - 97,06 (99,08)

Umicore - 35,60 (36,87)

WDP - 40,02 (40,50)

L'avis du Broker pour Sequana Medical, Ackermans & van Haaren et CFE

Sequana Medical (+5,6% à 7,86 euros) a reçu un premier avis « acheter » de la part de Degroof Petercam, qui fixe un objectif initial à 12,4 euros. L'analyste souligne que le groupe se positionne sur des domaines thérapeutiques affichant des rythmes de croissance soutenus. "Le groupe va directement bénéficier du vieillissement des populations dans les pays occidentaux, et du manque d'alternatives efficaces et abordables pour certaines maladies telles que la cirrhose du foie." Deux études cliniques sont attendues d'ici la fin de l'année prochaine, et devraient servir de catalyseur positif pour le cours.

Ackermans & van Haaren (-0,4% à 157,9 euros) a été relevé de « conserver » vers « acheter » chez Kepler Cheuvreux, avec un objectif de cours propulsé de 156 vers 185 euros. "Cette révision est liée à un relèvement de nos prévisions pour les principales participations dans le portefeuille (et notamment CFE)", ce qui se traduit par une hausse de nos attentes bénéficiaires de 17% pour 2022 et de 18% pour 2023.

De son côté, CFE (-1,3% à 109 euros) a enregistré une vague de révisions favorables au niveau de ses objectifs depuis l'annonce du projet d'une cotation séparée de DEME: de 101 vers 128 euros chez Kepler Cheuvreux, de 120 vers 130 euros chez Degroof Petercam et de 109 vers 121 euros chez KBC Securities. Les trois maisons ont également confirmé leur avis à « acheter » en soulignant que cette opération sera favorable pour la décote de DEME, lorsqu'il pourra être directement comparé à son grand concurrent néerlandais Boskalis.