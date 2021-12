La réseau social Reddit veut entrer en Bourse

Le nombre d'actions qui seront offertes et la fourchette de prix n'ont pas encore été déterminés.

Le réseau social et plateforme de discussion Reddit a annoncé mercredi soir avoir déposé un dossier auprès du gendarme de la Bourse américaine, la SEC, pour une introduction sur le marché à Wall Street.

Reddit Inc a annoncé "avoir soumis de manière confidentielle un projet de déclaration d'enregistrement (...) auprès de la Securities and Exchange Commission concernant une offre publique initiale de ses actions ordinaires", indique la plateforme dans un communiqué.

"L'introduction en Bourse se fera une fois que la SEC aura terminé son processus d'examen, sous réserve des conditions du marché et d'autres conditions", ajoute le groupe, qui n'a pas rendu le dossier d'enregistrement public à ce stade.

Créé en 2005 par deux étudiants de Virginie (est des Etats-Unis), la plateforme de discussion a été rachetée en 2006 par Condé Nast qui publie les magazines Vogue, The New Yorker et Vanity Fair. La société est devenue une filiale indépendante en 2011.

La plateforme avait annoncé en août avoir levé 700 millions de dollars lors d'un tour de table mené par Fidelity Management, ce qui avait valorisé le réseau à plus de 10 milliards de dollars.

Reddit a montré son influence en janvier 2021, lorsque des armées de boursicoteurs, communiquant sur le réseau, avaient ébranlé Wall Street en misant à contre-courant sur des actions devenues virales comme celles de la chaîne de magasins video GameStop.