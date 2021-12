Les Bourses européennes terminent la semaine en ordre dispersé, le Bel 20 se stabilise

Il y avait des hauts et des bas à la clôture des marchés européens, entre une chute parisienne, un maintien bruxellois et une hausse londonienne.

A la Bourse de Bruxelles, le Bel 20 faisait du surplace (+0,05 %) à 4 171,16 points avec 14 de ses éléments en hausse et Proximus (17,72) de loin en tête avec un bond de 4,45 %. AB InBev (53,16) avait porté son avance à 1,47 % tandis que arGEN-X (276,70) et Galapagos (48,12) terminaient de 0,99 % et 2,10 % dans le vert, Solvay (98,92) et UCB (97,72) s'appréciant de 0,22 % et 0,16 %. WDP (40,60) et Aedifica (114,50) avaient viré de 0,15 % et 1,33 % à la hausse, Colruyt (38,18) regagnant finalement 2,55% supplémentaires.

La Bourse de Paris a clôturé en net recul de 1,12 % vendredi, effaçant à la perfection ses gains de la veille, dans la perspective d'un resserrement plus rapide et plus fort de la politique monétaire aux États-Unis. L'indice CAC 40 a perdu 78,44 points sur la séance à 6.926,63 points et 0,93% sur la semaine.

La Bourse de Francfort était également en franc recul, le DAX perdant 0,67 % à 15 531,69 points. A l'inverse, la Bourse de Londres terminait la semaine en positif, le FTSE-100 s'appréciant de 0,13 % à 7 269,92 points.

Valeurs de clôture du vendredi 17/12 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :