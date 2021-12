Accueil Economie Placements & Marchés Qu'est-ce qui fait plonger les marchés boursiers ? Des facteurs multiples permettent d’expliquer la correction en cours, nouveau variant Omicron en tête. Peut-on en attribuer l’origine à la modification de l’attitude des banques centrales de la zone euro et des États-Unis ? ©Shutterstock Van Campenhout Patrick

On l’a vu ces derniers jours, la météo boursière est devenue plus qu’incertaine. Et ce lundi, elle a même tourné à l’orage, même si en fin de journée, les places européennes parvenaient...