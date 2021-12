Les Bourses européennes terminent en légère hausse, malgré les craintes liées au variant Omicron

À la Bourse de Bruxelles, l'indice Bel 20, qui avait gagné 2,23 % la semaine dernière, engrangeait finalement une avance de 0,49 % en terminant à 4 285,23 points avec 17 de ses éléments en hausse.

Proximus (17,26) se démarquait en perdant 1,37 % alors que Telenet (31,32) était positive de 0,64 %, Orange Belgium (19,90) et Bpost (7,64) gagnant par ailleurs 3,00 % et 1,53 %. Les plus fortes hausses au sein du Bel 20 revenaient à Aperam (47,12) et Melexis (104,00) qui progressaient de 1,77 % et 1,17 % devant Umicore (36,00) et UCB (100,30) qui gagnaient 1,07 % et 1,01 %. Solvay (101,35) cédait de justesse 0,25 % tandis que arGEN-X (310,90) et Galapagos (49,12) s'appréciaient de 0,03 % et 0,14 %.

La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,76 %, à une quinzaine de points de son record de clôture, enjambant les préoccupations à court terme liées au variant Omicron. L'indice vedette CAC 40 a gagné 53,81 points à 7 140,39 points. Son précédent record de clôture avait été enregistré le 17 novembre, à 7 156,85 points.

À la Bourse de Francfort, le DAX terminait en hausse de 0,50 %, à 15 835,25 points. La Bourse de Londres, elle, est fermée.

Valeurs de clôture du lundi 27/12 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev + 53,45 (53,24)

Ackermans + 165,60 (164,60)

Aedifica + 113,60 (113,50)

Ageas + 45,09 (45,00)

Aperam + 47,12 (46,30)

arGEN-X + 310,90 (310,80)

Cofinimmo + 138,70 (138,20)

Colruyt + 37,35 (37,15)

Elia - 115,00 (115,10)

Galapagos + 49,12 (49,04)

GBL + 97,88 (97,62)

KBC + 75,56 (74,74)

Melexis + 104,00 (102,80)

Proximus - 17,26 (17,50)

Sofina + 426,00 (424,00)

Solvay - 101,35 (101,60)

Telenet + 31,32 (31,12)

UCB + 100,30 (99,30)

Umicore + 36,00 (35,62)

WDP + 40,78 (40,42)

L'avis du Broker sur Ontex, UCB et Aedifica :

Ontex (+2,8 % à 6,84 euros) a été confirmé à "conserver" chez Kepler Cheuvreux, qui a toutefois descendu son objectif de 9 vers 7,3 euros. Cette révision est intervenue après la récente journée de rencontre avec les investisseurs. "Nous pensons que la direction a pris les bonnes décisions pour le développement de l'entreprise. Elle a toutefois hérité d'un endettement très élevé, d'une situation concurrentielle délicate et d'un environnement marqué par la hausse des matières premières". En attendant des développements positifs au niveau des ventes d'actifs et de la réduction de l'endettement, l'analyste a fortement abaissé ses attentes pour les prochains exercices.

UCB (+1 % à 100,3 euros) a été maintenu à "acheter" chez KBC Securities, l'objectif de cours étant remonté de 122 vers 125 euros. Cette révision est intervenue suite à l'annonce de bons résultats cliniques pour diverses molécules actuellement en développement. "Pour les prochains mois, nous attendons encore des données cliniques pour le Zilucoplan, pour le Rozan et surtout pour le Bimekizumab (qui devrait être le prochain blockbuster du groupe). Nous restons donc à l'achat sur le groupe pharmaceutique".

Aedifica (+0,1 % à 113,6 euros) a été confirmé à "acheter" chez Berenberg, qui a relevé son objectif de 124 vers 127 euros afin de prendre en compte la récente hausse des attentes de la direction pour l'ensemble de l'année 2021. "La direction s'est montrée assez optimiste pour les développements futurs, et nous considérons que le groupe reste bien positionné pour profiter des opportunités durant les prochaines années".