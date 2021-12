Les Bourses européennes clôturent en légère baisse en l'absence de nombreux investisseurs

À quelques jours de la fin de l'année, les Bourses européennes soufflent un peu. Paris (-0,27 %) et Francfort (-0,69 %) reculent davantage que Bruxelles, qui est à l'équilibre (-0,11 %).

La Bourse de Bruxelles a connu un léger équilibre entre les hausses et les baisses parmi les principales valeurs. L'indice Bel 20 a terminé en baisse de 0,11 % à 4 298,83 points. Galapagos a été le plus grand perdant parmi les valeurs de l'indice. Le titre biotechnologique a glissé de 1,18 % à 47,69 euros. C'est également le seul titre du groupe à s'être écarté de plus de 1 % de son cours de clôture de la veille à la clôture de la séance. Au deuxième rang, Campine a chuté de 4,50 % à 38,20 euros.

La Bourse de Paris a légèrement reculé (-0,27 %) après avoir battu des records, reprenant son souffle lors d'une séance peu animée, en l'absence de nombreux investisseurs. L'indice vedette CAC 40 a perdu 19,59 points à 7 161,52 points dans un volume d'échanges faible, après être monté de 0,57 % la veille, établissant un record en clôture. En matinée ce mercredi, il a tout de même établi un nouveau plus haut en séance, à 7 201,65 points.

La Bourse de Francfort voyait son DAX terminer en baisse de 0,69 %, à 15 853,57 points.

Valeurs de clôture du mercredi 29/12 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev - 52,92 (53,25)

Ackermans + 168,20 (166,90)

Aedifica + 116,20 (115,20)

Ageas - 45,10 (45,35)

Aperam + 48,18 (47,91)

arGEN-X + 310,10 (310,00)

Cofinimmo + 140,40 (139,50)

Colruyt - 37,53 (37,62)

Elia + 117,10 (116,70)

Galapagos - 47,69 (48,26)

GBL - 98,34 (98,52)

KBC - 75,90 (76,02)

Melexis = 104,40 (104,40)

Proximus - 17,27 (17,32)

Sofina - 431,60 (431,80)

Solvay - 102,35 (102,45)

Telenet + 31,72 (31,64)

UCB - 100,15 (101,10)

Umicore + 35,85 (35,70)

WDP + 41,40 (41,06)

L'avis du Broker sur AB Inbev, UCB et VGP :

Kepler Cheuvreux a mis a jour sa liste d’actions préférées pour le Benelux, dans laquelle nous trouvons trois actions belges toutes notées à "acheter".

AB Inbev (-0,62 % à 52,920 euros) reçoit un objectif de 77 euros. Le brasseur est apprécié pour sa bonne capacité de hausse des résultats pour les prochains mois. "La stratégie actuellement mise en place devrait permettre des redressements au niveau de la part de marché et des volumes. Le désendettement doit rester la priorité afin d'assister à un redressement de la valorisation".

Kepler Chevreux a également intégré UCB (-0,94 % à 100,150 euros) dans sa liste, avec un objectif fixé à 105 euros. "Nous apprécions le potentiel du Bimekizumab dans le proriasis, un traitement qui a le potentiel de devenir le nouveau standard sur sa classe thérapeutique et qui soutient l'ambition de la direction d'afficher un chiffre d'affaires supérieur à 6 milliards d'euros à l'horizon 2025". L'analyste souligne également le succès commercial rencontré par Evenity dans l'ostéoporose, qui devrait devenir un important contributeur à la marge bénéficiaire.

Enfin, le troisième nom belge de la liste est VGP (+ 0,40 % à 250,500 euros) avec un objectif à 281 euros, en raison des perspectives de croissance dans l'immobilier de logistique. "La joint venture avec Allianz (qui achète les actifs développés par la groupe) a fortement réduit le profil de risque, et offre une excellente visibilité sur les résultats futurs. En outre, le groupe dispose d'une importante réserve de terrains à développer, qui devrait se traduire par une poursuite de la croissance rapide."