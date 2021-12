Les Bourses européennes clôturent en hausse leur avant-dernière séance de l'année

Paris, Francfort et Bruxelles ont vu leur indice de référence terminer en hausse. Le Bel 20 repasse et se maintient au-dessus des 4 300 points.

Wall Street ouvrant en hausse après la baisse surprise des inscriptions au chômage US, le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles et ses voisins pouvaient conforter prudemment leurs gains de la matinée. Notre indice de référence gagnait finalement 0,38 % à 4 315,14 points avec 12 de ses éléments dans le vert. Galapagos (49,10) était en tête avec un gain de 2,98 % devant Cofinimmo (141,90) et WDP (41,84) qui progressaient de 1,07 % et 1,06 %, ce dernier écart se retrouvant en AB InBev (53,48). KBC (76,00) gagnait 0,13 % alors que Ageas (45,04) enregistrait de justesse le même écart à la baisse. arGEN-X (312,20) avait ramené son avance à 0,68 % tandis que Solvay (102,55) et UCB (100,90) s'appréciaient de 0,20 % et 0,75 %.

La Bourse de Paris a terminé son avant-dernière séance de l'année en petite hausse de 0,16 %, toujours confiante sur les perspectives économiques malgré la flambée des contaminations de Covid-19. L'indice vedette CAC 40 a pris 11,71 points à 7 173,23 points. Mercredi, il avait fini en baisse de 0,27 % après avoir établi un nouveau record en séance, au-dessus des 7 200 points.

La Bourse de Francfort s'est également clôturée en hausse de 0,21 %, à 15 884,86 points.

Valeurs de clôture du jeudi 30/12 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :