La Bourse de Bruxelles clôture l'année 2021 sur une hausse cumulée de 19 %

L'indice Bel 20 de la Bourse de Bruxelles a terminé sa dernière séance de l'année vendredi, écourtée, à l'équilibre (-0,12 %), à 4 310,15 points. Sur l'ensemble de l'année 2021, qu'il avait débutée à 3 621,28 points, l'indice boursier a progressé de 19 %.

La holding Sofina s'est à nouveau distinguée avec un cours en hausse de près de 56 % sur l'année 2021, alors qu'elle avait déjà bondi de près de 44 % en 2020. La société WDP, spécialisée dans l'immobilier logistique, signe également une excellente performance annuelle (+49 %) poursuivant elle aussi sur sa lancée de 2019. La troisième marche du podium 2021 revient à Aperam, l'action du spécialiste de l'acier inoxydable brillant d'un vif éclat (+40 %).

A l'inverse, le grand perdant de cette année est l'action de la biotech Galapagos (-39 %) qui avait déjà perdu plus de la moitié de sa valeur en 2020. Parmi les autres pensionnaires du Bel 20 à terminer l'année 2021 dans le rouge, on retrouve le distributeur Colruyt (-23 %), Telenet (-9 %), qui vient de passer à côté du rachat de l'opérateur wallon Voo, finalement acquis par Orange, tout comme Umicore (-9 %) et le géant brassicole AB InBev (-7 %)

Ageas (+5 %) termine 2021 en léger boni alors que Proximus (+6 %) et Solvay (+6 %) font un peu mieux. Les actions des holdings GBL (+19 %) et surtout Ackermans & van Haaren (+37 %) signent un excellent résultat annuel, de même que les titres des sociétés immobilières Cofinimmo (+15 %) et Aedifica (+17 %). Au contraire de Galapagos, le titre de la biotech Argenx a connu une année 2021 plus que positive (+30 %), elle qui avait déjà engrangé près de 70 % en 2020. Enfin, les actionnaires de KBC (+32 %), Melexis (+31 %), Elia (+19 %) et UCB (+19 %) peuvent afficher un large sourire en cette fin d'année.

Hors Bel 20, on notera la course folle de D'ieteren, dont l'action s'est envolée de plus de 150 % ou encore les fortes hausses de Kinepolis (exploitant de salles de cinéma, +57 %), Lotus Bakeries (biscuits, +52 %) et Bekaert (fils d'acier, +44 %).