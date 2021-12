Wall Street oscille autour de l'équilibre pour la dernière séance 2021

La Bourse de New York oscillait indécise autour de l'équilibre vendredi pour la dernière séance d'une excellente année pour Wall Street. À 20H15 GMT, les indices, positifs quelques minutes plus tôt, se rétractaient légèrement : le Dow Jones lâchait 0,05 % et le S&P 500 0,07 % tout comme le Nasdaq.

La veille dans un marché peu étoffé, Wall Street avait reculé à la dernière minute après des records.

L'indice Dow Jones avait lâché 0,25 % à 36 398,08 points. Le S&P 500 avait abandonné 0,30 % à 4 778,73 points et le Nasdaq, à forte coloration technologique, s'était replié de 0,16 % à 15 741,56 points.

Selon la tradition boursière du "Bond du Père Noël" (Santa Claus Rally), les marchés ont affiché une hausse 80% du temps depuis 80 ans sur la dernière semaine de l'année.

Wall Street était bien partie pour respecter cet adage. Sur la semaine à l'ouverture, le S&P 500 et le Dow Jones étaient en hausse de 1,2 %, le Nasdaq d'un demi-point de pourcentage.

"Le marché s'apprête à conclure un grand millésime boursier 2021, même si ce n'est pas tout-à-fait bouclé et si on ignore comment la séance va évoluer", a indiqué Patrick O'Hare de Briefing.

Soutenus en 2021 par les progrès dans la lutte contre la pandémie et par des politiques monétaires généreuses, les indices vont terminer l'année en forte hausse.

À cette heure sur un an, le Dow Jones a grimpé en 2021 de 18,9 % contre 7,2 % en 2020.

Le Nasdaq, qui avait gonflé de 43 % l'année dernière alors que nombre d'entreprises de la technologie ont profité des conditions de la pandémie, avance de 22,1 %.

Le S&P 500, qui a affiché 70 records cette année, a progressé de 27,2 % après +16 % en 2020.

Les grands noms de la tech à eux seuls, comme Microsoft, Alphabet, Apple, ont ajouté plus de 2.500 milliards de valorisation au marché, selon des calculs de Bloomberg.

"Pour ce dernier jour de négoce, les nouvelles sont calmes sur les actions comme sur l'économie", relevaient les analystes de Schwab. Hormis les marchés qui restaient ouvert, vendredi était férié aux Etats-Unis pour observer le 1er de l'An qui tombe un samedi.

"Les investisseurs restent toutefois focalisés sur le variant omicron, les perspectives de croissance et de résultats, les pressions inflationnistes et le début d'un resserrement de la politique monétaire", a-t-on ajouté chez Schwab.

Les rendements sur les bons du Trésor étaient stables à 1,51 % contre 1,50 % la veille pour les emprunts à 10 ans.

Les onze secteurs du S&P étaient partagés. Cinq s'inscrivaient dans dans le vert avec la santé en tête (+0,24 %) et l'immobilier (+0,13 %) tandis que six étaient modérément dans le rouge à commencer par les communications (-0,28 %) dans un marché peu étoffé qui amplifait les mouvements.

Le fabricant de semi-conducteurs AMD resistait (+0,37 % à 145 dollars) bien qu'il ait annoncé retarder la conclusion de son rachat du groupe chinois Xilinx attendant le feu vert des autorités de Pékin.

Peloton, le fabricant de vélos d'appartements intelligents, perdait 1,16 % à 36,76 dollars après une note défavorable d'analystes.

Le fabricant de vaccins Pfizer grimpait de 1,19 % à 59,09 dollars après l'aval d'une agence réglementaire britannique accordé à sa pilule anti-Covid, Paxlovid.