La Bourse de Bruxelles abandonne 0,40 %, à contre-courant des principaux indices européens

Dans un marché optimiste, la Bourse de Bruxelles faisait office d'exception, le Bel 20 lâchant 0,40 % à 4 344,62 points, avec 10 de ses éléments dans le rouge, Cofinimmo étant stationnaire. Les baisses étaient emmenées par Galapagos (46,27) qui chutait de 3,99 %. arGEN-X (302,20) et UCB (97,22) perdaient de même 1,02 % et 1,86 % alors que Solvay (106,20) s'appréciait de 1,34 %. KBC (78,22) et Ageas (48,02) ne progressaient plus que de 0,03 % et 0,33 %, AB InBev (56,00) reperdant 0,66 %. Proximus (17,06) abandonnait 1,84 % alors que Telenet (32,42) conservait une avance de 1,63 %

La Bourse de Paris a enchaîné un troisième record en autant de séances en 2022, les investisseurs privilégiant les entreprises qui devraient être favorisées par la réouverture de l'économie dans les prochains mois. L'indice vedette CAC 40 a pris 58,96 points, soit 0,81 %, à 7 376,37 points, un nouveau record en clôture. En séance, il a atteint 7 384,86 points, un nouveau plus haut également.

A la Bourse de Francfort, le DAX grimpait de 0,74 % à 16 271,75 points. La Bourse de Londres avançait également de 0,16 %, le FTSE-100 s'affichant à 7 516.87.

Valeurs de clôture du mercredi 05/01 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev - 56,00 (56,37)

Ackermans + 173,20 (170,40)

Aedifica - 116,30 (116,90)

Ageas + 48,02 (47,86)

Aperam + 49,57 (49,40)

arGEN-X - 302,20 (305,30)

Cofinimmo = 142,40 (142,40)

Colruyt + 38,00 (37,66)

Elia - 113,60 (115,80)

Galapagos - 46,27 (48,19)

GBL - 99,76 (99,90)

KBC + 78,22 (78,20)

Melexis + 103,90 (102,50)

Proximus - 17,06 (17,38)

Sofina - 426,20 (431,00)

Solvay + 106,20 (104,80)

Telenet + 32,42 (31,90)

UCB - 97,22 (99,06)

Umicore + 35,60 (35,55)

WDP - 41,20 (41,30)

L'avis du Broker pour Allianz, Deutsche Telekom, Intercontinental Exchange, Visa et Walmart

Allianz (+0,4 % à 216,75 euros) fait son retour dans la liste, avec une politique de distribution en faveur des actionnaires qui reste particulièrement généreuse. "Le groupe vise une augmentation de 5% du dividende chaque année, sur base d'un taux de distribution de 50% du résultat net."

Toujours en Allemagne, Deutsche Telekom (-0,4 % à 16,47 euros) est également confirmé dans la sélection. "La pandémie a montré qu'il est crucial pour un pays de disposer d'une solide infrastructure télécoms. L'attitude des décideurs politiques est désormais beaucoup plus constructive envers le secteur."

Intercontinental Exchange (+0,1 % à 134,06 dollars) intègre la liste, en sa qualité de maison-mère de la bourse de New York. "La moitié du chiffre d'affaires est dégagé par la fourniture de données, une activité stable et récurrente. Les revenus liés aux transactions sont appelés à augmenter fortement pendant les périodes de volatilité boursière."

Toujours dans le domaine des services financiers aux Etats-Unis, Visa (+0,3 % à 223,09 dollars) fait son retour pour son positionnement sur la tendance à la digitalisation des paiements. "La fin de la pandémie devrait également se traduire par une augmentation des dépenses liées aux tourisme."

Walmart (+2,5 % à 145,47 dollars) est également confirmé dans les valeurs préférées, en raison de son positionnement dominateur aux Etats-Unis et de sa politique de proposer les prix les plus bas du marché afin de défendre sa part de marché.