Les Bourses européennes continuent leur recul, à l'exception de Londres qui tire son épingle du jeu

La Bourse de Bruxelles terminait proche de l'équilibre mais toujours en léger recul (-0,05 %), le Bel 20 s'affichant à 4 306,37 points avec neuf de ses éléments dans le rouge. Ils étaient emmenés par arGEN-X (282,80) qui chutait de 4,01 % alors qu'à l'inverse Ageas (50,06) se distinguait par un bond supplémentaire de 3,82 %. KBC (80,26) gagnait également 1,08 %, AB InBev (55,48) remontant de 0,62 %. Aedifica (113,20) et Umicore (35,07) perdaient 1,65 % et 0,31 %, Melexis (102,60) et Aperam (49,94) étant par contre positives de 0,69 % et 0,87 %.

La Bourse de Paris a clôturé en repli de 0,42 % à la suite de la publication de chiffres de l'emploi montrant un ralentissement des créations de postes aux Etats-Unis. La cote parisienne, qui avait terminé en forte baisse de 1,72 % jeudi après un triptyque de records de début d'année, a cédé 30,18 points à 7 219,48 points. Sur la semaine, l'indice CAC 40 a gagné 0,93 %.

A la Bourse de Francfort, c'est avec un nouveau recul de 0,65 % que le DAX terminait la semaine, retombant à 15 947,74 points. A l'inverse, la Bourse de Londres terminait sur une bonne note, le FTSE-100 s'appréciant de 0,47 % à 7 485,28 points.

Valeurs de clôture du vendredi 07/01 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :