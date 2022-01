La chute continue pour les Bourses européennes, le Bel 20 retombe à 4 250 points

A l'issue d'une quatrième séance négative, la Bourse de Bruxelles repasse nettement sous les 4 300 points, le Bel 20 abandonnant 1,29 % à 4 250,79 points. Quatorze de ses éléments étaient en baisse emmenés par arGEN-X (266,00) et Sofina (400,80) avec des chutes de 5,94 % et 4,07 % devant Melexis (98,90) et WDP (38,82) qui abandonnaient 3,61 % et 3,43 %. Galapagos (44,90) reculait de 2,52 %, Solvay (105,85) et UCB (93,18) de 0,33 % et 3,02 %.

La Bourse de Paris a terminé en nette baisse de 1,44%, dans le rouge pour la troisième séance consécutive depuis une publication montrant la volonté de la Réserve fédérale américaine (Fed) de durcir sa politique monétaire. L'indice vedette CAC 40 a perdu 103,71 points à 7 115,77 points. Vendredi, il avait reculé de 0,42%.

La Bourse de Francfort clôturait également dans le rouge vif, le DAX lâchant 1,13 % à 15 768,27 points. Du côté de la Bourse de Londres, le FTSE-100 limitait la casse mais perdait tout de même 0,53 % à 7 445,25 points.

Valeurs de clôture du lundi 10/01 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :