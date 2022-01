Les Bourses européennes ont clôturé dans le vert, concentrées sur l'économie chinoise

Les Bourse européennes ont terminé la journée enthousiastes, concentrées sur des chiffres positifs pour l'économie chinoise, tandis que l'absence des opérateurs américains pour cause de Martin Luther King Day a réduit les volumes.

Après avoir perdu un peu plus de 0,5 % lundi en matinée parallèlement au plongeon de 11,7 % d'Ageas, l'indice Bel 20 de la Bourse de Bruxelles devait se ressaisir et repasser dans le vert jusqu'à clôturer 0,09 % plus haut que vendredi. Il terminait à 4.249,63 points avec 13 de ses éléments en hausse.

La Bourse de Paris a rebondi de 0,82 %. L'indice CAC 40 a progressé de 58,64 points à 7.201,64 points. La cote parisienne avait reculé de 0,81 % vendredi et de 0,50 % jeudi.

Le Dax de la

Bourse de Francfort

gagnait 0,32 % à 15 933.72 points, et le FTSE-100 de la

Bourse de Londres

grimpait de 0,91 % à 7 611.23 points.

Valeurs de clôture du lundi 17 janvier 2022 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :