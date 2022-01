L’œil du marché : "L'inflation et la politique monétaire devraient constituer le principal sujet de discussion"

La Bourse de Paris remontait prudemment (+0,35 %), rassurée par la volonté de la Chine de soutenir son économie sous pression. A 09H25, l'indice CAC 40 progressait de 24,96 points à 7 167,96 points. La cote parisienne avait reculé de 0,81 % vendredi et de 0,50 % jeudi. La séance s'annonçait calme en raison de la fermeture de Wall Street pour le jour férié du Martin Luther King Day.

La Chine a annoncé avoir enregistré un produit intérieur brut en hausse de 8,1 % en 2021, au plus haut depuis une décennie mais au quatrième trimestre, la croissance s'est toutefois essoufflée (+4 % sur an an), après 4,9 % au précédent. Principal indicateur de la consommation, les ventes de détail ont augmenté le mois dernier de 1,7 % seulement sur un an, leur plus faible progression depuis l'été 2020. Pour soutenir l'économie, la banque centrale chinoise a ainsi abaissé lundi un taux d'intérêt clé pour la première fois depuis avril 2020. La mesure vise à alléger la pression sur les établissements financiers de petite et moyenne taille pour les encourager à accorder davantage de crédits, à des conditions plus favorables, aux entreprises.

La saison des résultats "pourrait jouer le rôle d'élément déclencheur mais également d'accélérateur afin de sortir de cette configuration de marché sans conviction forte depuis maintenant plusieurs séances", écrit Christopher Dembik, directeur stratégie et macroéconomie chez Saxo Banque.

Le lancement a été mitigé vendredi avec les publications des banques américaines dont JPMorgan et Citigroup qui ont déçu contrairement à Wells Fargo.

"Pour le reste, c'est toujours l'inflation et la politique monétaire qui devraient constituer le principal sujet de discussion dans les jours et semaine à venir", affirme Tangi Le Liboux, analyste chez Aurel BGC.

A la Bourse de Bruxelles, le Bel 20 entamait la semaine en douceur avec un léger recul de 0,08 % à 4 242,65 points. La Bourse de Francfort démarrait dans le vert, le DAX remontant de 0,31 % à 15 932,13 points. La Bourse de Londres ouvrait également dans le vert, le FTSE-100 avançant de 0,70 % à 7 595,50 points.