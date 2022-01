Les investisseurs particuliers ont été plus discrets à la Bourse de Bruxelles en 2021

Après une année 2020 de pandémie et de chute des marchés au printemps qui avait vu les investisseurs particuliers se tourner en masse vers la Bourse, et Euronext Bruxelles, ces investisseurs ont été moins actifs en 2021 même si leur présence est toujours plus importante qu'avant la pandémie, ressort-il du bilan annuel d'Euronext Bruxelles présenté mardi.

En 2021, la part des retail investors dans les montants des transactions d'actions cotées à la Bourse de Bruxelles s'est établie à 3,51 %, contre 3,91 % en 2020. Mais elle reste plus élevée qu'en 2019 (2,95 %). Des chiffres qui sont sous-évalués car il est difficile d'identifier précisément l'origine de toutes les transactions, la part de marché des petits investisseurs étant sans doute deux fois plus importante en réalité, reconnaît-on du côté de l'opérateur boursier Euronext Bruxelles. Mais la tendance est là.

Quant au nombre de transactions attribuées à des investisseurs particuliers, il est aussi en baisse, à 2 001 545 en 2021, contre 2 516 335 en 2020. Mais il est resté plus élevé qu'en 2019, avant la pandémie (1 752 077).

Des pistes pour activer les investisseurs particuliers

L'investisseur particulier "s'intéresse plus aux grandes valeurs liquides et aux valeurs étrangères qu'aux plus petites valeurs locales", constate en outre, avec une pointe de déception, Vincent Van Dessel, CEO et président d'Euronext Bruxelles. Et ce, alors que les plus petites capitalisations ont davantage besoin des investisseurs non-professionnels que les grosses capitalisations.

Vincent Van Dessel réitère dès lors diverses suggestions à l'adresse du gouvernement pour attirer les petits investisseurs vers les plus petites entreprises cotées. Le patron d'Euronext suggère ainsi de réduire le précompte pour les entreprises dont la capitalisation boursière est inférieure à un milliard d'euros. Le gouvernement est également invité à supprimer la taxe sur les opérations de Bourse sur les actions d'entreprise dont la capitalisation est inférieure à un milliard d'euros. "Cela ne coûte rien au budget de l'Etat. C'est comme cela en France et dans d'autres pays européens", justifie M. Van Dessel. Enfin, le CEO d'Euronext Bruxelles recommande d'encourager fiscalement la participation des employés au capital de leur entreprise.